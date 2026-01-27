Haberler

Denizli'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüste 22 yaşındaki hemşire Kadriye Koçan hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıları hastanelere sevk etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde devrilen midibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Çeşitli kurumlarda çalışan memurları taşıyan Abdullah Rüzgar (62) idaresindeki 20 RF 777 plakalı midibüs, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Buldan Devlet Hastanesinde görevli hemşire Kadriye Koçan (22) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki 23 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Devlet Hastanesinde tedavi gören 6 yaralıyı ziyaret etti, durumları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
