Denizli'de Mezarlıkta Yangın: Ekipler Zarar Gören Mezarlara Müdahale Etti

Denizli'de Mezarlıkta Yangın: Ekipler Zarar Gören Mezarlara Müdahale Etti
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Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bazı mezarların zarar gördüğü yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çıtak Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında bazı mezarlar zarar gördü.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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