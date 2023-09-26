Denizli'de Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen programlarda vatandaşlar camilere akın etti. İl Müftülüğü tarafından Delikliçınar Yeni Camii'nde düzenlenen özel programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okundu.

DENİZLİ(İHA) – Tüm yurtta olduğu gibi Denizli'de Mevlid Kandili dualarla ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Denizli'de de müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Denizlili vatandaşlar, başta Delikliçınar Yeni, Bayramyeri, Ulu, Hilal ve Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii olmak üzere kentteki bütün camileri doldurdu. Denizli İl Müftülüğü tarafından, "Mevlid Kandili Özel" programı Delikliçınar Yeni Camii'nde düzenlendi. İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun vaazıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve Mevlid-i Şerif'in okunması ile devam etti. Mevlid-i Şerif'in sonunda programın duasını yapan Müftü Pamuklu, yatsı namazını kıldırdıktan sonra cemaatin kandilini tebrik etti. Camiden çıkan vatandaşa lokma tatlısı ikram edildikten sonra program sona erdi. - DENİZLİ