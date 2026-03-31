Ormanda gördüğü maymunu simitle besledi

DENİZLİ'de mantar toplamaya giden Nizamettin Yiğit, ormanda karşılaştığı maymunu simitle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi. Yiğit'in durumu bildirdiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerinin, koruma altına almak için yakalamaya çalıştığı maymun ise bölgeden uzaklaştı.

Nizamettin Yiğit, önceki gün, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'ndeki Çamlık mesire alanına mantar toplamaya gitti. Yiğit, ormanda gezerken önüne başıboş dolaşan bir maymun çıktı. Yiğit, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü (DKMP) telefonla arayarak maymun gördüğünü bildirdi. Ekipler ormana gelene kadar maymunu oyalamak için simitle beslediğini belirten Yiğit, o anları da cep telefonuyla kaydetti. Ormana gelen DKMP ekipleri, 'örümcek' cinsi olan maymunu yakalamak istedi. Ancak, maymun uzaklaşıp kayboldu. Ekipler, biri tarafından ormana bırakıldığı düşünülen maymunun bulunup, koruma altına alınması için çalışma başlattı.

