Haberler

Denizli'de Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine, çatların uçmasına ve çok sayıda aracın zarar görmesine neden oldu. Rüzgarın hızı 80 kilometreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri, devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

DENİZLİ'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, çok sayıda araç zarar gördü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle bulvar ve caddelerde ağaçlar devrildi. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde çatılar uçtu. Adalet Mahallesi'nde park halindeki bir karavan, yanındaki otomobilin üzerine devrildi. Bir apartmanın çatısından uçan parçalar nedeniyle 5 araçta hasar oluştu. Siteler Mahallesi'ndeki Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun bahçesinde bulunan maket uçağın üzerine de ağaç devrildi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki teleferik hattı ile Denizli Kayak Merkezi de geçici süreyle kapatıldı. Polis güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

