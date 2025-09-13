Haberler

Denizli'de Krom Madeninde Göçük: 2 İşçi Mahsur Kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. İşçilerin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, krom madeninde dün meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Karaismailler Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde dün saat 15.00 sıralarında göçük oldu. Madende bulunan işçilerden Hüseyin Turan ve Ömer Duran, göçükte mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikesinin olmadığı ancak belden aşağısının toprak altında kaldığı öğrenildi. 2 işçiyle hem göz hem de sesli temas sağlanırken, kurtarılmaları için AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri çalışıyor. Bölgedeki diğer madenciler de çalışmalara destek veriyor.

