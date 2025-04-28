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Denizli'de Kayıp Genç Bulundu

Denizli'de Kayıp Genç Bulundu
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Denizli'de kayıp olarak bildirilen 20 yaşındaki Turgutcan Ahkoy, organize sanayi bölgesinde yürürken bulundu ve ailesine teslim edildi. Ahkoy, kendisine para isteyen tanımadığı kişilerden korktuğu için saklandığını belirtti.

Denizli'de hakkında kayıp ihbarı yapılan 20 yaşındaki kişi bulunarak ailesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Turgutcan Ahkoy'u (20) Organize Sanayi Bölgesinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler araştırmalar sonucu Ahkoy'u yolda yürürken buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen Ahkoy'un alınan ilk ifadesinde, kendisine telefonla ulaşan ve tanımadığını ileri sürdüğü kişilerin para istediğini, korktuğu için telefonunu kapatıp saklanmaya çalıştığını söylediği öğrenildi.

Ahkoy, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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