Denizli'de Kaybolan Polonyalı Turistin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Denizli'de kaybolan ve Pamukkale Ören Yeri'nde cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Otopsi sonucunda ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.
Denizli'de Pamukkale Ören Yeri'nde kaybolmasının ardından cesedi bulunan Polonya uyruklu Maria Latacz'ın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.
Latacz'ın (75), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamlandı.
Otopside ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi.
Cenaze, işlemlerin ardından Polonya konsolosluğu yetkililerine teslim edildi.
Latacz'ın cenazesinin önce Antalya'ya, oradan da uçakla Polonya'ya götürüleceği belirtildi.
Denizli'de 8 Mayıs akşam saatlerinde tur şirketi görevlilerinin Maria Latacz'a ulaşılamadığı bilgisini vermesinin ardından arama kurtarma çalışması başlatılmış, kurtarma ekiplerince bir gün sonra Latacz'ın cesedi bulunmuştu.???????