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Denizli'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

AA - Umahan Öz - Güncel
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Denizli'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de kayıp ihbarı yapılan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi'nde ikamet eden Rafet E. (9) ve Hakkı B'den (11) haber alamayan aileleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sualtı arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çocukların en son görüldüğü evlerinin yakındaki sulama kanalı ve çevresinde arama çalışması başlattı.

Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk'un da katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlar da gönüllü olarak destek veriyor.

AA / Umahan Öz - Güncel

112 Acil Çağrı Kıralan Denizli Güncel Haberler

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