Haberler

Denizli'de Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'de Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Babadağ ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada biri ölü, biri yaralı. Olayla ilgili gözaltılar gerçekleşti.

DENİZLi'nin Babadağ ilçesinde Murat Y. (38) ve Mehmet Yılmaz (35), kavgada birbirini bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yılmaz hayatını kaybetti.

Olay dün, saat 20.00 sıralarında kırsal Kelleci Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz, kullandığı otomobille Murat Y. ve Hüseyin Kiriş'in (35) evlerinin önünden geçerken aralarında tartışma çıktı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Kiriş arasında başlayan tartışma küfürlü kavgaya dönüştü. Kavgaya Murat Y. de dahil oldu. Kavgada Murat Y., bacağına isabet eden bıçak darbesiyle yaralandı. Murat Y., yaralı halde kendisine ait bıçakla Mehmet Yılmaz'ı kasığından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Mehmet Yılmaz ile Murat Y. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yılmaz, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tedavisi tamamlanan Murat Y. ile kavgaya karışan Hüseyin K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
title