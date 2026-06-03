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Denizli'de kauçuk fabrikasında yangın

Denizli'de kauçuk fabrikasında yangın
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek simsiyah dumanların yükselmesine neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Akkale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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