Denizli'de kauçuk fabrikasında yangın

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Akkale Mahallesi'ndeki bir kauçuk fabrikasında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yükselen simsiyah duman ilçenin pek çok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı