Denizli'de Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin evin bahçesine düşmesi sonucu 44 yaşındaki sürücü Tahir Aslan hayatını kaybetti, aracın içindeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Sıva ustası Tahir Aslan yönetimindeki 20 L 6668 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kamyonet sürücüsü Aslan hayatını kaybederken, yanında bulunan kendisi gibi sıva ustası olan 3 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
