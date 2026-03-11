Haberler

Özel havuzda ele geçirilen 3 örümcek maymunu koruma altına alındı

Güncelleme:
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Denizli'de bir havuz işletmesinde bulundurulan 3 örümcek maymununu koruma altına aldı. Ekipler, yapılan bir ihbar sonrasında özel bir denetim gerçekleştirdi.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Denizli'de özel bir havuz işletmesinde ele geçirilen 3 örümcek maymununun koruma altına alındığını açıkladı.

DKMP'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Denizli'de örümcek maymunlarının koruma altına alındığı belirtilerek, "Yapılan bir ihbarı değerlendiren ekiplerimizin, kolluk kuvvetleriyle birlikte özel bir havuz işletmesinde gerçekleştirdiği denetimlerde 3 örümcek maymunu tespit edildi. Bulundurulması yasak olan maymunlar koruma altına alınırken işletme hakkında idari işlem uygulandı" denildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
