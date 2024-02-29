Denizli'de Kaçak Kazı Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, ihbar üzerine harekete geçerek şüphelilerin kazı yaptıkları noktalara operasyon düzenledi. Operasyonda büyük çukurlar ve kuyular açıldığı, maden ocağını andıran kazılar yapıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, jeneratör, dedektör, 2 av tüfeği ve 48 kazı aleti ele geçirildi.
Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçelerinde düzenlenen kaçak kazı operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İki ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin kazı yaptıkları noktalara operasyon düzenledi.
Operasyonda, büyük çukurlar ve kuyular açıldığı, maden ocağını andıran kazıların yapıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, jeneratör, dedektör, 2 av tüfeği, 48 kazı aleti ele geçirildi.