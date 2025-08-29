Denizli'de İşçi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

??????? Denizli'nin Honaz ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren mermer fabrikasında çalışan Suriye uyruklu Yasin Bedevi Muaffiş (27), elektrik akımına kapıldı.

İş arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Muaffiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
