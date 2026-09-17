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Denizli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 7 şüpheli yakalandı

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Denizli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli tarihlerde 6 ayrı iş yerinden yaklaşık 3 milyon lira değerinde su pompaları ile bakır kabloların çalınmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA
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