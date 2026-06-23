Denizli'de helikopter destekli orman yangını tatbikatı

DENİZLİ'de Orman Bölge Müdürlüğü, helikopter destekli orman yangını tatbikatı yaptı. Tatbikatta ekipman kullanımı, yangında dikkat edilmesi gereken kurallar, yangına nasıl yaklaşılması ve ilk yardım gibi konular ekiplere anlatıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesinde helikopter destekli orman yangını tatbikatı yaptı. Ormanlık alanda yapılan tatbikat, ekipman kullanımı, yangında dikkat edilmesi gereken kurallar, yangına nasıl yaklaşılması ve ilk yardım gibi konuların ekiplere anlatılmasıyla başladı. Senaryo gereği orman yangınlarına erken müdahale amacıyla kamerayla 24 saat izleme yapabilen mobil gözetleme aracı "Baykuş Göz" orman yangını tespit etti. İhbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü'nden bölgeye ulaşan ekipler, çıkan rüzgardan yangının hızla yayıldığını belirledi. Yangına ilk ulaşan ekiplerin destek talebi üzerine çeşitli ilçelerden takviye ekipler sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin müdahalesinin yanı sıra havadan helikopterde söndürme çalışmalarına katıldı. Senaryo gereği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tatbikata bir helikopter, 10 arazöz, 50 personel ve 3 ilk müdahale aracı katıldı.

'YÜZDE 85'İ İNSAN KAYNAKLI ÇIKIYOR'

Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, sorumluluk sahalarında yaklaşık 800 bin hektar ormanlık alan bulunduğunu belirterek, "Bu alanların önemli bölümü birinci ve ikinci derece yangına hassas bölgelerdir. Yangın sezonuna yönelik tüm hazırlıkları tamamladık. Geçen yıl çıkan 83 orman yangınında yaklaşık 4 bin 100 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu yıl yağışların da etkisiyle sezonu en az zararla ve can kaybı yaşanmadan tamamlamayı hedefliyoruz. Yangınların yaklaşık yüzde 85'i insan kaynaklı çıkıyor. Anız yangını, bahçede yakılan ateş gibi faktörler var" dedi.

'6 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK'

Köle, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızdan araçlardan dışarıya sigara izmariti atmamaları konusunda da destek bekliyoruz. Vatandaşların orman yangınlarına yönelik bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar da yürütüyoruz. Orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülük sistemi önemli katkı sağlıyor. Bölge müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 4 bin 300 orman yangın gönüllüsü bulunuyor. ve onları eğitiyoruz. Yangınla mücadele kapsamında bölgede 2 helikopter, 73 arazöz, 22 öncü araç ve yaklaşık 1000 personel görev yapacak. Geçen yıl çıkan yangınlardan etkilenen alanlarda rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Bölge genelinde 6 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturduk."

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı