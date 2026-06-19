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Çivril'de hayırseverlerce yaptırılan aile sağlık merkezi hizmete girdi

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Denizli'nin Çivril ilçesinde Ismahan ve Cevat Bayazit çifti tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Vali Köşger, aile yapısının önemine vurgu yaparak hayırsever aileye teşekkür etti.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Ismahan ve Cevat Bayazit çifti tarafından yaptırılan aile sağlığı merkezi (ASM) düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Özdemirci Mahallesi'ndeki merkezin açılışına katılan Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Türk toplumunun en önemli yapı taşının aile olduğunu vurguladı.

Merkezi yaptıran hayırsever aileye teşekkür eden Köşger, "Son zamanlarda aileyi içten çökertmek için çeşitli saldırılarda bulunuyorlar. Ancak bugün Özdemirci'de özellikle hanımefendilerin programa yoğun katılım göstermesi beni son derece memnun etti. Katılımınız beni duygulandırdı. Görüyoruz ki aile burada sapasağlam ayakta duruyor. Her birinize içten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Erkan Önder tarafından dua edildi. Protokol üyeleri ve davetliler, kurdele kesiminin ardından aile sağlığı merkezini gezdi.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Furkan Sünbül, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ
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