Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de jandarmanın uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonunda gözaltına alınan Baro Başkanı Avukat Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
AVUKATLAR SERBEST
Denizli'de jandarmanın uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Baro Başkanı Avukat Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu toplam 12 avukat, alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Ramazan ÇTİN/ DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı