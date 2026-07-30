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Denizli'de görev başında kalp krizi geçiren polis vefat etti

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Kartal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 41 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Kartal, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde görevliyken rahatsızlanan polis memuru Kartal, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kartal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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