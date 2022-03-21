Denizli'de firari hükümlü yakalandı
AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan D.A, polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Çağatay İğci - Güncel