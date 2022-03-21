Denizli'de firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de firari hükümlü yakalandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
 - Güncelleme:
Denizli'de firari hükümlü yakalandı

Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan D.A, polis ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Denizli, Terör, PKK, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title