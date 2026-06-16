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Denizli'de evindeki serada uyuşturucu madde yetiştiren zanlı tutuklandı

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Denizli'de bir kişinin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edildi. Operasyonda 585 gram esrar, 34 kök kenevir, uyuşturucu hap, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.

Denizli'de evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir kişinin evinde uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Adrese düzenlenen baskında 585 gram esrar, 34 kök kenevir bitkisi, 21 uyuşturucu hap, Hint keneviri üretiminde kullanılan iklimlendirme ve sera düzeneği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, silahlara ait 7 şarjör, 14 kartuş ve 12 mermi, esrar öğütücüsü ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
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