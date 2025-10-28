Haberler

Denizli'de Eşini ve Çocuklarını Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, denetimli serbestlikte bulunan bir hükümlü, eşini ve iki kızını rehin alarak bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, uzun müzakerelerin ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde karısını ve kız çocuğunu yaralayıp diğer kızını da rehin alan şüpheli yakalandı.

Karahasanlı Mahallesi'nde denetimli serbestlik uygulamasıyla cezaevinden çıkan hükümlü M.E (39) henüz öğrenilemeyen sebeple bıçakla eşini ve 2 kızını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Bu sırada M.E. evde bıçakla yaraladığı eşi Y.E. ile kızını sağlık ekiplerine teslim etti.

Diğer yaşı küçük kızını kucağına alıp balkona çıkan M.E. bir süre sonra çocuğunu da ekiplere verdi.

???????Müzakereci ekibin yaklaşık 6 saatlik ikna çabasının ardından şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
