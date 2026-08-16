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Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Otobüsün Altında Can Verdi

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletten savrulan sürücü, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletten savrulan sürücü, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda Songür Ahat'ın (62) kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Devrilen bisikletten savrularak yola düşen Ahat, aynı yönde ilerleyen sürücüsünün kimliği ile plakası henüz öğrenilemeyen halk otobüsünün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahat'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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