Çivril'de Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Müslime Arslan (29) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Cumalar Mahallesi'nde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Sürücü Arslan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel