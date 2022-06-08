Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı - Haberler

Denizli'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acıpayam yönünden Darıveren Mahallesi yönüne giden Sadettin Karakaya idaresindeki bir beton firmasına ait dorsesi boş 20 H 5531 plakalı tır devrildi. Kazayı göreler, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Hurdaya dönen tırda sıkışan sürücü Karakaya, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel Darıveren Acıpayam İtfaiye Denizli Güncel Haberler

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