Merkezefendi'de çatıdan düşen kişi öldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde anten düzeltmek için evinin çatısına çıkan 62 yaşındaki emekli polis Ahmet Öztürk düşerek hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinin çatısından düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selçukbey Mahallesi'nde yaşayan emekli polis Ahmet Öztürk (62) anten düzeltmek için çıktığı iki katlı evinin çatısından dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
