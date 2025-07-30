Denizli'de Bisikletli Adam Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Çivril ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Muhammet Yeni, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre, K.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yamanlar Mahallesi'nde Muhammet Yeni'nin (52) kullandığı bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yola savrulan Yeni'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü K.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Yeni'nin inşaat işlerinde çalıştığı ve işe her gün bisikletle gidip geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Umahan ÖZ - Güncel
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