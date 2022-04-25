Denizli'de birlikte yaşadığı kadını 23 Nisan töreninde bıçaklayan zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir ilkokulda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sırasında, dini nikahla birlikte yaşadığı kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından karakola giderek teslim olan A.Z, işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.Z, ifadesinde, ortak çocuklarının öğrenim gördüğü Emircik İlkokulundaki bayram töreninde, bir süredir ayrı oldukları N.A. ile konuşmak istediğini ancak N.A'nın bu teklifi reddettiğini söylediği öğrenildi.

N.A'nın tedavisine Denizli Devlet Hastanesinde devam edildiği kaydedildi.

Emircik İlkokulunda önceki gün düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması sırasında A.Z. (47), N.A'yı (40) bıçakla yaralamıştı. Olay yerinden kaçan A.Z, dün karakola giderek teslim olmuştu.