Denizli'de bıçaklandığı iddiasıyla hastaneye başvuran kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde bıçaklandığı iddia edilen 60 yaşındaki Reyhan Şer, hastanede tedavi gördükten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, Reyhan Şer (60) 21 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesine başvurarak bacağından bıçaklandığını ve darbedildiğini ifade etti.
Tedavisine başlanan Şer, bugün yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek