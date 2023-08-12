Denizli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İstasyona gelen 2 kişi, önce otomobillerine yakıt aldıktan sonra alışveriş yaparak ayrıldı. İş yerinden şüphelenen çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı tespit etti ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.