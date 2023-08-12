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Denizli'de akaryakıt istasyonundan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

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Denizli'nin Çal ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İstasyona gelen 2 kişi, önce otomobillerine yakıt aldıktan sonra alışveriş yaparak ayrıldı. İş yerinden şüphelenen çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı tespit etti ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Denizli'nin Çal ilçesinde akaryakıt istasyonundan hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Süller Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 2 kişi, otomobile yakıt alıp daha sonra alışveriş yaptı.

İş yerinden ayrılan kişilerden şüphelenen çalışan, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızlığı tespit etti.

İhbar üzerine istasyona jandarma ekibi sevk edildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, cep telefonu çalan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, istasyona otomobille gelen zanlıların içeri girdikleri, uyuyan görevlinin bulunduğu odadaki cep telefonunu çaldıkları, görevliyi uyandırıp yakıt aldıkları ve ödeme yaptıktan sonra ayrıldıkları yer alıyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Jandarma Denizli Süller Güncel Haberler

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