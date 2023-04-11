Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi

Denizli'de düzenlenen operasyonda 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezindeki 4 adreste arama yaptı.

Aramalarda 67 bin 700'ü filtreli 87 bin 420 kaçak sigara bulundu. Ayrıca 11 kilogram kıyılmış tütün ile sigara sarma makinesine el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.