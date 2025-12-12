Denizli'de kayıp başvurusu yapılan kişi aranıyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 6 ay önce kayıp ihbarı yapılan 42 yaşındaki Cihan Köse'yi arama çalışmaları sürüyor.

Cankurtaran Mahallesi'nde tek başına yaşayan gıda mühendisi Cihan Köse'e ulaşamayan yakınları 11 Haziran'da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Başlatılan arama çalışmalarına rağmen bugüne kadar Köse'ye dair bir ize ulaşılamadı.

Köse'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) üniversite eğitimi alan kızı Elif Köse (18), AA muhabirine, babasının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Babasının telefon sinyalinin en son 6 ay önce evinde tespit edildiğini, banka hesaplarında da herhangi bir hareketin olmadığını belirten Köse, "Babamdan hiç haber alamamak her geçen gün beni tedirgin ediyor. Babamın biran önce bulunması için herkesten yardım istiyorum." diye konuştu.