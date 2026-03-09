Haberler

Denizli'deki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarında

Güncelleme:
Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem anı, Sarayköy'deki bir cep telefonu dükkanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çalışanının panik içinde dışarı kaçışı ve koyunların ağıl içerisindeki panik hali dikkat çekti.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Sarayköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası sarsıntı anını kaydetti.

Görüntüde, çalışanın deprem anında hızlıca dışarıya çıkması, dışarıdaki vatandaşların paniği yer aldı.

Yenicekent Mahallesi'ndeki bir ağılın kamerasında ise deprem sırasında koyunların kaçmaya çalıştığı görüldü.

