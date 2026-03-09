Haberler

Denizli Valisi Köşger'den 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Henüz herhangi bir olumsuz durumun tespit edilmediğini kaydeden Köşger, bölgede tarama çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış
