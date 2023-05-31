Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Denizli'de 4 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Kadın İçin Çalışmalar Sürüyor

Denizli'de 4 Gündür Haber Alınamayan Yaşlı Kadın İçin Çalışmalar Sürüyor

Güncel Haberler

Denizli'nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte ormanlık alanda mantar ararken kaybolan yaşlı kadın için 4 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir ize ulaşılamadı. Köpeklerin ve dron araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında Ayşe Koç'a ait herhangi bir ize 4 gündür ulaşılamadı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte ormanlık alanda mantar ararken kaybolan yaşlı kadın için 4 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir ize ulaşılamadı.

Bekilli İlçesine bağlı Gömce Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, 4 gün önce öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Koca Ahmet Koç, eşini tüm aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Gece saatlerinde de çalışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda vatandaşta aramaya destek veriyor. Köpeklerin ve dron araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz Ayşe Koç'a ait herhangi bir ize 4 gündür ulaşılamadı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Koç Ayşe Koç Denizli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title