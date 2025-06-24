Denizli'de 3 Katlı İş Yerinde Yangın Çıktı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki 3 katlı iş yerinde yangın çıktığı bildiriliyor. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tarihi Kaleiçi Çarşısı 475 Sokak'ta, alt katı züccaciye dükkanı üst katları depo olarak kullanılan 3 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.