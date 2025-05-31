Denizli'de 140 Kez Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Denizli'de 140 Kez Hırsızlık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı
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Denizli'nin Tavas ve Pamukkale ilçelerinde, 5 farklı adresten 20 milyon lira değerinde hırsızlık yapan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Denizli'nin Tavas ve Pamukkale ilçelerinde 5 adresten 140 kez hırsızlık yapan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ve Tavas ilçelerinde 5 müştekiye ait 2 fabrika ve 3 evden 9 aylık süreçte 20 milyon lira değerinde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, 51 güvenlik kamerasının 600 saatlik kaydını inceleyerek, hırsızlık şüphelilerinin A.A, S.S, Y.Ö. ve Ş.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.A, tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı adreslere 140 defa giren şüphelilerin, çok sayıda kalorifer peteği, bakır kablo, yatak, televizyon, akü, küçük ev aletleri, dinamo, alüminyum kapı, pencere, korkuluk, kalorifer kazanı parçaları, musluk bataryaları ve mazgal demirleri çaldıkları tespit edildi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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