Denizli Beyağaç'ta Gökyüzü Gözlem Şenliği Düzenlendi

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Topuklu Yaylası'nda gökyüzü gözlem şenliğinin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Gök bilimci Prof. Dr. Ethem Derman'ın ismini taşıyan gökyüzü gözlem etkinliği, ilçenin güneyinde bulunan Sandras Dağı eteklerinde 1700 rakımdaki yaylada yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla düzenlendi.

Üç gün süren etkinlik kapsamında ülkenin çeşitli illerinden gelen katılımcılar, doğada kamp kurdu, teleskopla gökyüzü ve gezegenleri izleyip uzmanlardan bilgi aldı.

Gökyüzü fotoğrafçılarının çok sayıda fotoğraf çektiği şenlikte astronomi konularında sunumlar, atölye çalışmaları ve yarışmalar da yapıldı.

Prof. Dr. Ethem Derman da katılımcılara astronomi konusunda bilgiler sundu.