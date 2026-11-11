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Denizli Acıpayam'da jandarma olduklarını iddia eden 2 şüpheli yakalandı

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Denizli Acıpayam'da kendilerini jandarma diye tanıtan kişilerin bir vatandaşın ziynet eşyası ve parasını aldığı iddia edildi. İhbar üzerine JASAT ve jandarma ekipleri 2 şüpheliyi Honaz'da yakaladı; yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşın ziynet eşyası ve parasını aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran bir kişi, telefonla arayan ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin, adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını, bu olaylardan zarar görmemesi için adresine gönderecekleri jandarma personeline evindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam ve Honaz ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 2 şüpheliyi Honaz'da yakaladı.

Ekipler, yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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