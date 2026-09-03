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Karşıyaka'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişiyi Deniz Polisi Kurtardı

Karşıyaka'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişiyi Deniz Polisi Kurtardı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, vapur iskelesi yakınlarında denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Gazali Köken (34), deniz polisinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Sudan çıkarılan Köken, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Gazali Köken (34), deniz polisinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında, Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşların denize birinin düştüğü yönündeki ihbarı üzerine, deniz polisi harekete geçti. Hızla olay yerine giden deniz polisine bağlı gemi adamları ekibi, su yüzeyinde çırpınan Ahmet Gazali Köken'e ulaşıp sudan çıkardı. Polis botuna alınan ardından karaya çıkartılan Ahmet Gazali Köken, karada hazır bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen vatandaşın tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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