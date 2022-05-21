Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı - Haberler

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Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Denize atlayan karacayı sahil güvenlik kurtardı

Samsun'da denize atlayan bir karacayı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Samsun'da denize atlayan bir karacayı sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Bugün saat 11.00 sıralarında bir karacanın Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda kayalıklardan denize atladığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye intikal eden ekip, yat limanı içerisinde tespit edilen karacayı bölgedeki tekne yardımıyla kurtararak sahile çıkardı. Kıyıya çıkarılan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "İvedilikle harekete geçerek karacanın hayatını kurtaran Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı personelimizi tebrik ediyoruz" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik, Kurupelit, Karadeniz, Samsun, Güncel, Haberler

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