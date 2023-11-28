Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (3)
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ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADITrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.
ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, yarın sabah erken saatlerde yeniden başlanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel