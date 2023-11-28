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Denizde kaybolan 2 liselinin, sahildeki son görüntüleri ortaya çıktı (3)

28 Kasım 2023 17:14 Son Güncelleme: 17:15 Abone Ol

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADITrabzon'un Beşikdüzü ilçesinde denizde kaybolan lise öğrencileri Uğurcan Korkmaz ve Emir Berke Aşık için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.