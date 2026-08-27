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Emekli imam boğulma tehlikesi geçirenlere yardım ederken hayatını kaybetti

Emekli imam boğulma tehlikesi geçirenlere yardım ederken hayatını kaybetti
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Bartın'ın İnkumu sahilinde dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığı saatlerde serinlemek için denize giren 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlara yardım etmek isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de denize girdi ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 kişinin tedavisi sürüyor.

BARTIN'ın İnkumu sahilinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye yardım etmek için denize giren emekli imam Yılmaz Çiftçi (58), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnkumu Plajı'nda Belediye Evleri mevkisinde meydana geldi. Dalgalar nedeniyle akşam saatlerinde denize girmenin yasaklanmasının ardından serinlemek için denize giren 3 kişi, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranların müdahalesine yardımcı olmak isteyen emekli imam Yılmaz Çiftçi de boğulma tehlikesi geçirenlere yardım amacıyla denize girdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan 3 kişi ile Yılmaz Çiftçi, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emekli imam Çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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