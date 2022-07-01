Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı

AA - Kadir Yıldırım - Güncel
 - Güncelleme:
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İnebolu'da kutlandı

İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İnebolu ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı.

İnebolu Liman Başkanı Ergün Kayalı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Kayalı, burada yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın Türk denizciliğinin onur günü olduğunu söyledi.

1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun bir anlamda Kurtuluş Savaşı'nın denizlerdeki devamı ve zaferi olduğunu vurgulayan Kayalı, "Kabotaj hakkı, Cumhuriyet Türkiye'sinin uluslararası kazanımlarının başında gelir. Bu kanunla denizlerimizde ve karasularımızda kapitülasyonlar kaldırılmış, kıyılarımızda, nehir ve göllerimizde her türlü deniz ticareti, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkı, Türk bayrağı taşıyan gemilere ve Türk vatandaşlarına tanınmıştır." dedi.

Bu tarihin Türk denizciliğinin başlangıcı sayılabileceğine işaret eden Kayalı, "Mevcut deniz ticaret filomuz, kabotaj hakkının meydana getirdiği ortam sayesinde boy vermiş ve gelişmiştir. Limanlarımızın gelişmesinde de kabotaj hakkının önemli katkıları bulunmaktadır." diye konuştu.

Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Cumhuriyet Başsavcısı Alperen Ertürk, İlçe Emniyet Müdürü Ali Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Akbay, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Akın Satkan ve protokol üyeleri, Sahil Güvenlik 96. Bot Komutanlığına ait gemi ile denize açılarak, şehit denizciler için dua edip suya çelenk bıraktı.

AA / Kadir Yıldırım - Güncel

Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik Hisarcık İnebolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title