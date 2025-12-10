Denizaltıların 112'si "TCG Alemdar" arama-kurtarma faaliyetlerinde öncü rol oynuyor

Ulusal ve uluslararası sularda denizaltı kurtarma gemisi olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2017 yılında katılan TCG Alemdar, iş insanı Halit Yukay'ın naaşının denizden çıkarılması görevini başarıyla tamamlayarak, üst düzey teknolojik sistemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Savunma Sanayii Başkanlığınca tamamen yerli imkanlarla Türkiye'de inşa edilen gemi 28 Ocak 2017'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığına dahil oldu.

Ana fonksiyonu denizaltından personel kurtarma olan gemi, en üst su altı ve su üstü teknolojik sistemlerle donatılarak suya indi.

Gemi, faaliyetlerine başladığı günden beri yaklaşık 100 personeliyle ulusal görevlerinin yanı sıra uluslararası çalışmalarda da Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Gemide bulunan Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personeli, kamuoyuna yansıyan son görevlerinden birinde, teknesinin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın Balıkesir açıklarında suyun 68 metre altındaki naaşını 3 Eylül'de tek parça çıkarmayı başardı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Halit Yukay'ın Greywolf adlı teknesiyle Marmara Denizi'nde kaybolması üzerine 26 Ağustos'ta TCG Işın Gemisi, Yukay'ın cesedinin Kapıdağ Yarımadası kuzeyi açıklarında 68 metre derinlikte aranması ve çıkarılması faaliyetleri maksadıyla görevlendirildi.

TCG Işın aynı gün saat 13.10'da olay mahalline gitti ve 1000 metreye kadar dalış yapabilen ROV cihazı "TCB Istakoz" ile arama yapılmaya başlandı.

Kötü hava koşulları nedeniyle 27 ve 28 Ağustos'ta dalış icra edilemedi, 29 ve 30 Ağustos'ta Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile 2 kez dalış yapıldı.

TCG Alemdar Gemisi ise kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla 2 Eylül saat 22.45'te Kapıdağ Yarımadası kuzeyi açıklarında TCG Işın'ın güneybatısında mevki aldı.

TCG Alemdar'daki dalış ekibi, 3 Eylül saat 08.46'da 3 bin metreye kadar dalış yapabilen ROV cihazı "TCB Ahtapot" ile dalış işlemi gerçekleştirdi, saat 10.40'da Yukay'ın cesedinin 68 metre derinlikte olduğu tespit edildi.

Dalış ekibi, saat 14.55 ile 19.05 arasında 2 kez Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi ile dalış yaparak, Yukay'a ait cenazenin beden bütünlüğü bozulmamış şekilde çıkararak gemiye aldı.

Yukay'ın cenazesi saat 19.35'de Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teslim edilirken, başarıyla tamamlanan zorlu faaliyet toplamda 10 saat 49 dakika sürdü.

Yukay'ın cenazesinin çıkarılmasında görev yapan ekip görüntülendi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Beykoz Umuryeri Limanı'nda bulunan TCG Alemdar'a binen AA ekibi, mürettebatla Boğaz'daki arama-kurtarma eğitim faaliyetine katıldı.

ROV'la teşhis edilen kişinin birinci sınıf dalgıçlarca yüzeye çıkarılması eğitimi faaliyetini, iş insanı Halit Yukay'ın cenazesinin denizden çıkarılması operasyonunda rol alan dalgıç ekibi gerçekleştirdi.

Yukay'ın naaşının çıkarılması operasyonunda görev alan ekipte yer alan Alemdar Kurtarma Subayı Deniz Üsteğmen Emre Öztürk, cenazenin aranması ve kurtarılması faaliyetini AA muhabirine anlattı.

İstasyondaki iki dalgıcın, kayıp cenazenin çıkarılması görevine hazırlandığını dile getiren Öztürk, "Dalgıçların başlıklarına ve elbiselerine iştirakle renkli hortumlar ve kablolar vasıtasıyla hava ve sıcak su ikmali sağlanabilmekte, görüntü alınabilmekte ve dalgıçlarla muhabere sağlanabilmektedir. Temel amaç, bu görevin tıbbi ve etik hassasiyetler gözetilerek tamamlanmasıdır." diye konuştu.

Başçavuş Ercan Görgün'ün yaptığı toplantıyla talimatları alan ekip, ROV tarafından tespit edilen kayıp cenazenin gemiye getirilmesi senaryosu için 2 dalgıcı istasyonda hazırladı.

Kıyafetlerini giyinen, oksijen tüpleri ve başlıklarını takan dalgıçlar, ekibin yardımıyla asansöre benzeyen dalış steycine binerek komutla suya indirildi.

Dalgıçlar istasyondan kamerayla adım adım izlenip telsizle konuşularak irtibatları sağlandı. Sağlık personeli de kurtarma operasyonu sırasında gemideki ekibin yanında hazır bulundu.

Eğitim görevinin başarıyla tamamlanmasının ardından dalgıçlar yüzeye çıkarıldı.

Üst düzey teknolojiye sahip gemiyle eğitim faaliyeti yapıldı

Boğazdaki genel eğitim faaliyetinde vardiya subayının komutlarıyla limandan hareket eden gemi, dalış eğitimlerini icra etmek için suya açıldı.

Uygun açıklığa gelindiğinde bölgenin çok bimli iskandil ve yandan taramalı SONAR sistemleriyle su altı araması yapıldı. Tespit edilen muhtemel temasların, uzaktan kumandalı su altı aracı denize indirilerek teşhisi yapıldı.

Cihaz, gemi üzerindeki sisteme anlık görüntü aktarmasının ardından operasyon planlandı.

Daha sonra suyun 360 metre altına kadar inebilen Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) devreye girdi. Birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı ADS pilotu, astronot kıyafetine benzeyen, suyun altında nefes alabilmesini ve hareket edebilmesi sağlayan kameralı donanımla ekip tarafından suyun altına gönderildi.

Su üstündeki süpervizörler ise dalgıcı hem başlığındaki hem de aynı mevkiye indirilen su altı cihazı üzerindeki kameradan takip ederek, olası deniz altı araçları veya batık gemilere müdahale konusunda yönlendirdi.

Geminin donanımı ve görevlerine ilişkin konuşan TCG Alemdar Komutanı Yarbay Ümit Arslan ise "Gemi, üzerinde konuşlanan bin ve 3 bin metrelik uzaktan kumandalı su altı sistemleriyle kurtarma çalışmalarını desteklemektedir." dedi.