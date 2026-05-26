Denizaltılarda Neden Kırmızı Işık Kullanılıyor?

Okyanusların derinliklerinde görev yapan nükleer denizaltılarda kırmızı ışık kullanılmasının temel nedeni, insan gözünün karanlığa uyum sağlama mekanizmasıyla ilgilidir. Beyaz ışık, gözün rodopsin üretimini bozarak gece görüşünü kaybettirirken, kırmızı ışık bu yapıyı korur. Ayrıca, yapay gece-gündüz döngüsü oluşturarak mürettebatın uyku düzenini destekler. Bu teknoloji, askeri alanın yanı sıra çevre koruma projelerinde de kullanılmaktadır.

