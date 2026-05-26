Denizaltılarda Neden Kırmızı Işık Kullanılıyor?
Nükleer denizaltılarda kırmızı ışık kullanılmasının nedeni, insan gözünün gece görüşünü korumak ve mürettebatın uyku düzenini desteklemektir. Beyaz ışık rodopsin üretimini bozarak gece görüşünü kaybettirirken, kırmızı ışık bu yapıyı korur. Bu teknoloji askeri ve çevre projelerinde de kullanılmaktadır.
Okyanusların derinliklerinde görev yapan nükleer denizaltılarda kırmızı ışık kullanılmasının temel nedeni, insan gözünün karanlığa uyum sağlama mekanizmasıyla ilgilidir. Beyaz ışık, gözün rodopsin üretimini bozarak gece görüşünü kaybettirirken, kırmızı ışık bu yapıyı korur. Ayrıca, yapay gece-gündüz döngüsü oluşturarak mürettebatın uyku düzenini destekler. Bu teknoloji, askeri alanın yanı sıra çevre koruma projelerinde de kullanılmaktadır.
