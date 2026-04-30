Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personeli, Senegal'de Görev Uçuşları Yapıyor

(ANKARA) - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Senegal'in sorumlu olduğu arama kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine arama kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması amacıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın personeli, Senegal'in sorumlu olduğu Arama Kurtarma sahasında, Senegal Silahlı Kuvvetlerine Arama Kurtarma eğitimi ve desteği sağlanması maksadıyla Senegal hava sahası ve deniz yetki alanları üzerinde görev uçuşları icra ediyor. 27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen uçuş esnasında, karşılıklı iş birliği ve güven duygusunun pekiştirilmesi amacıyla; Senegal uçucu personelinin de katılımıyla Keşif Gözetleme ve Deniz Gözetimi Desteği uçuşları icra edildi."

Kaynak: ANKA