Deniz Kuvvetleri'nden Halit Yukay'ın Cenaze Töreni İçin Çalışmalar
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, merhum Halit Yukay’ın cenazesinin kaldırılması için yürütülen çalışmaların detaylarını paylaştı. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunarak, askeri protokolle düzenlenen cenaze merasimine yoğun ilgi gösterdi. Bu özel anlar, vatanseverliğin ve millete olan bağlılığın simgesi olarak dikkat çekti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Halit Yukay'ın cenazesinin çıkartılmasına yönelik çalışmalarından görüntüler
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel