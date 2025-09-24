Deniz Kuvvetleri Komutanları Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızı ziyaret ederek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.