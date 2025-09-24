Haberler

Deniz Kuvvetleri Komutanları Bir Araya Geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanları Bir Araya Geldi
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile görüşmek üzere bir araya geldi. Ziyaretin detayları Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mohammed Alsaud ve beraberindeki heyet, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızı ziyaret ederek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile bir araya geldi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
